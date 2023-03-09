İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin ikinci büyük kenti Milano'nun şehir merkezindeki İtalya'nın 1861 ile 1878 arasında ilk kralı olan Vittorio Emanuele 2'nin at üstünde tasvir edildiği heykeline boyalı saldırı düzenlendi.

İtalya'nın fosil yakıt kullanımını protesto ettiklerini belirten "Son nesil (Ultima Generazione)" olarak anılan gruba mensup iki aktivist yangın tüpüne doldurdukları turuncu boyayı heykele rastgele püskürttü.

İtalya'nın fosil yakıtlar için yaptığı yatırımlara ilişkin broşür de dağıtan aktivistlere güvenlik güçleri müdahale etti.

[Fotoğraf: AFP]

"Son nesil" imzalı broşürlerde, İtalya'nın fosil yakıt çıkarılması için 2021'de 41,8 milyar avro yatırım yaptığı, bu paranın halk sağlığına ve ekolojik geçişe harcanmasının istendiğine dair ifadeler olduğu kaydedildi.

Boyalı saldırının ardından heykel güvenlik kordonu altına alınırken, turuncu boyanın silinmesi için temizlik çalışmaları da başlatıldı.

Ülkede son aylarda Milano'daki ünlü La Scala Operası ve farklı kentlerdeki müzelerde de "Son nesil" aktivistleri boyalı eylemler gerçekleştirmişti.