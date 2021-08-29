Meng Xiang ve Meng Yuan Almanya'da dünyaya gelen ilk ikiz pandalar. Panda kardeşleri görmek için Berlin Hayvanat Bahçesi'ne yurt içi ve dışından özel turlar düzenleniyor.

2019 yılında doğan pandalar hızla büyüdüler. Xiang ve Yuan 31 Ağustos'ta ikinci yaş günlerini kutlayacak.

Doğum gününe katılım yoğun

Doğum günü kutlamasına katılmak isteyenler kayıtlarını günler öncesinde yaptırdı. Bakıcılar da doğum günü için özel bir pasta hazırlıyor.

Pandaların favori yiyecekleri bambu, elma ve tatlı patates, pancar suyunda dondurulacak, doğum günlerinde afiyetle yemeleri için verilecek.