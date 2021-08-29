Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkiz pandalar 2’inci yaş gününe hazırlanıyor
[Fotoğraf: Zoo Berlin]
Almanya'da dünyaya gelen ilk ikiz pandalar ikinci yaş gününe hazırlanıyor. Pandaların bakıcıları onlara özel bir pasta hazırlıyor.
Meng Xiang ve Meng Yuan Almanya'da dünyaya gelen ilk ikiz pandalar. Panda kardeşleri görmek için Berlin Hayvanat Bahçesi'ne yurt içi ve dışından özel turlar düzenleniyor.
2019 yılında doğan pandalar hızla büyüdüler. Xiang ve Yuan 31 Ağustos'ta ikinci yaş günlerini kutlayacak.
Doğum gününe katılım yoğun
Doğum günü kutlamasına katılmak isteyenler kayıtlarını günler öncesinde yaptırdı. Bakıcılar da doğum günü için özel bir pasta hazırlıyor.
Pandaların favori yiyecekleri bambu, elma ve tatlı patates, pancar suyunda dondurulacak, doğum günlerinde afiyetle yemeleri için verilecek.
Etiketler: Almanya
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırısında ev ve tarım arazileri zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz