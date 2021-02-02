Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 01:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkinci uzay yürüyüşü tamamlandı
NASA astronotları uzayda yılın ikinci yürüyüşlerini tamamladı. 2 astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş enerjisi şebekesinin pil yükseltmelerini ve kurulumunu tamamladı.
Mike Hopkins ve Victor Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkarak ikinci uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi.
Astronotlar, istasyonun güneş enerjisi şebekesinin 4 yıl önce başlatılan modernize işlemlerini tamamladı.
Bu kapsamda eski bataryalar yenileri ile değiştirildi. Her biri yaklaşık 180 kilogram ağırlığında 24 yeni batarya takıldı.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
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