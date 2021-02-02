Mike Hopkins ve Victor Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkarak ikinci uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Astronotlar, istasyonun güneş enerjisi şebekesinin 4 yıl önce başlatılan modernize işlemlerini tamamladı.

Bu kapsamda eski bataryalar yenileri ile değiştirildi. Her biri yaklaşık 180 kilogram ağırlığında 24 yeni batarya takıldı.