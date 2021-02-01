Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde, seçmenlerin profilini ortaya koymak için gerçekleştirilen araştırmaya göre, Meclis'te grubu bulunan partilere oy veren seçmenlerin yüzde 8'inin aşırı sağ görüşe sahip.

Bu oran aşırı sağcı "Almanya İçin Alternatif Partisi-AfD" seçmeninde yüzde 56'lara ulaşıyor.

Aşırı sağcı görüşteki seçmenlerin oranı, Hristiyan Birlik partilerinde yüzde 6, Sol Parti ve Hür Demokrat Parti'de yüzde 5, Sosyal Demokrat Parti'de yüzde 4 ve Yeşiller'de yüzde 2...

Ankette başka çarpıcı sonuçlar da ortaya çıktı. Sağ bir dikta rejimine sıcak bakanların oranı diğer partilerde ortalama yüzde 5 çıkarken. AfD seçmeni arasında bu oran yüzde 15 olarak kaydedildi.

AfD seçmeninin yüzde 65'inin ise yabancıları "tehlikeli" olarak gördüğü ortaya konuldu.