Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
BMGK, Myanmar'daki askeri darbe için acil toplanacak
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını görüşmek üzere yarın acil toplanacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, yarın yerel saat ile 10.00'da Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını görüşecek.
Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini duyurmuştu.
İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.
Seçim komisyonu 'hile' iddialarını reddetmişti
Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.
Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.
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