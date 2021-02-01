Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 20:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 329 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 329 artarak 88 bin 845 oldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 560 bin 957'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 925 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 560 bin 957'ye ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 447 bin 589'a geriledi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 329 artarak 88 bin 845'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 13 bin 975 artarak 2 milyon 24 bin 523'e çıktı.
Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 991 bin 701 oldu. Bunların 648 bin 640’ının ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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