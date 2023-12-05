Açık 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.12.2023 01:19

İki İspanyol istihbarat çalışanı casuslukla suçlanıyor

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanya Ulusal İstihbarat Merkezinden (CNI) iki çalışanın ABD'ye gizli belge kaçırdığına ilişkin iddiaları doğruladı.

İki İspanyol istihbarat çalışanı casuslukla suçlanıyor
[Fotoğraf: Depophotos]

Letonya'da bir NATO üssünü ziyaret eden Robles, burada yaptığı açıklamada, İspanyol basınında çıkan iki CNI çalışanı hakkında yasal soruşturma açıldığı iddialarının doğru olduğunu ifade etti.

Robles, iki istihbarat görevlisiyle ilgili suçlamaların CNI tarafından yapıldığını ve olayın yargıda olduğunu belirterek, ne tür bilgilerin kaçırıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Adalet Bakanı Felix Bolanos da Madrid'deki bir mahkemede yürütülen soruşturmada "tüm iddiaların açıklığa kavuşması için İspanya hükümeti olarak tam işbirliğinde bulanacaklarını" söyledi.

İspanyol basını, ABD'ye gizli belge ve bilgileri kaçırmakla suçlanan söz konusu iki CNI çalışanından birinin geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildiğini, diğerinin ise şartlı serbest bırakıldığını bildirdi.

El Confidencial gazetesi, olayın ABD ile krize yol açtığını, kaçırılan bilgilerin "çok gizli" statüsünde olduğunu ileri sürdü.

ETİKETLER
İspanya ABD Casusluk
Sıradaki Haber
ABD'den Gazze konusunda çelişkili açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:57
Libya tezkeresi Resmi Gazete'de
01:45
Üsküdar'da İETT otobüsü yandı
02:14
ABD'den Gazze konusunda çelişkili açıklama
01:05
Kızılhaç: Gazze'de düzeltilemeyecek bir durumla karşı karşıyayız
00:24
Antalya'da 3 katlı bina çöktü
00:29
DSÖ, Gazze'deki tıbbi depolarını boşaltmasını talep eden İsrail'den kararından dönmesini istedi
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ