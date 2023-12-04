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Dünya
AA 04.12.2023 23:51

DSÖ, Gazze'deki tıbbi depolarını boşaltmasını talep eden İsrail'den kararından dönmesini istedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki iki tıbbi deposunu boşaltmasını talep eden İsrail'den, bu kararından dönerek sivilleri ve sivil altyapıyı korumasını istedi.

DSÖ, Gazze'deki tıbbi depolarını boşaltmasını talep eden İsrail'den kararından dönmesini istedi
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyindeki iki tıbbi depoyu 24 saat içinde taşımaları gerektiğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurdu.

Bildirimde, kara operasyonlarının malzemeleri kullanım dışı bırakacağı uyarısının yer aldığını aktaran Ghebreyesus, "İsrail'e bu karardan geri dönmesi, hastaneler ve insani yardım tesisleri de dahil sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için mümkün olan her türlü tedbiri alması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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