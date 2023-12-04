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Dünya
TRT Haber 04.12.2023 22:15

ABD: İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt görmedik

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de öldürülen siviller için "İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt görmedik" dedi.

ABD: İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt görmedik

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Gazze'de yaşananlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki sivil kayıplarının değerlendiren Miller, "ABD bu harekatın sonucunda hala sivil kayıpların olmasını bekliyor, bu ne yazık ki tüm savaşlar için geçerli" dedi.

Miller, "İsrail'in hedefli tahliyeleri bütün bir kenti boşaltın demekle kıyaslandığında bir iyileştirme. İsrail’in Gazze’nin güneyine düzenlediği operasyonda kuzeydekine göre daha az sivil yerinden edildi, daha az can kaybı var. Sivil can kaybına dikkat edilmesi yönündeki görüşümüz belli İsrail’e iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok gazetecinin ölmesi iyi değil"

Miller, hayatını kaybeden gazetecilere ilişkin "Bu kadar çok sayıda gazetecinin ölmesi trajedi. Tıpkı bu kadar çok sivilin ölmesi gibi." dedi.

İsrail'in gazetecileri kasten hedef almadığını ama çok gazetecinin ölmesinin iyi olmadığını söyleyen Miller, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden AA kameramanı Muntasır es-Savvaf için taziyelerini iletti.

Gazze'ye daha fazla yakıt girmesi için İsrail hükümeti ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Miller, "Binden fazla Amerı̇kan vatandaşı, yasal daimi ikamet sahibi ve aile bireyleri Gazze'den ayrıldı, 750 kişi hala orada." ifadelerini kullandı.

Öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 257 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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