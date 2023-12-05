Açık 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.12.2023 01:09

ABD'den Gazze konusunda çelişkili açıklama

İsrail’in Gazze’deki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini dile getiren Beyaz Saray, İsrail ordusunun bugüne kadar sivilleri hedef alan saldırıları karşısında sessiz kaldı.

ABD'den Gazze konusunda çelişkili açıklama
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde, Gazze’de devam eden İsrail’in operasyonlarını ve insani durumu değerlendirdi.

İsrail’in Gazze'deki kara operasyonuyla ilgili Sullivan, İsrailli yetkililerle Hamas’ın hedef alınması ancak sivillerin korunması için ne şekilde hareket ettiklerini günlük olarak konuştuklarını belirtti.

Sullivan, Gazze’nin kuzeyinde gerçekleşen İsrail’in saldırılarından çıkarılacak bir ders olduğunu kaydederek kara operasyonunda sivillerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu dile getirdi. Sullivan, "İsrail’in insanların gitmesini söylediği ve buralarda sivillerin güvenlik ve emniyetinin sağlanmış olacağı bölgelerle ilgili beklentilerimizi dile getirdik." yorumunu yaptı.

Sullivan, Tel Aviv ile düzenli temaslarına karşın İsrail ordusunun bugüne kadarki saldırılarında binlerce sivil can kaybının nasıl yaşandığı konusunda ise İsrailli yetkililerle sürekli görüştüklerini söyledi.

Washington’ın İsrail’e tedarik ettiği lazer güdümlü füzelerin çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden olduğuna yönelik soruya ise Sullivan Pentagon’un hangi Amerikan silahlarının ne şekilde kullanıldığını yakından takip ettiğini söylemekle yetindi.

Sullivan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kaçan Filistinlilerin bulunduğu bölgeleri vurmama taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Jake Sullivan, "(İsrail) Saldırmazlık bölgelerinin olacağını da belirttiler. İsrail'in bu bölgeleri vurmama konusunda kararlı olmasını bekliyoruz." dedi.

Ukrayna’ya askeri destek

Öte yandan Sullivan, Ukrayna’ya yönelik yeni askeri yardım için Kongredeki hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların uzlaşıp yeni pakete onay vermeleri gerektiğini ifade etti.

Sullivan, "Bu artık Kongreye kalmış. Kongre Ukrayna’da özgürlük için verilen savaşı desteklemeye devam edip etmeyeceğine karar verecek. Umuyorum Kongre tüm unsurlarıyla doğru tercihi yapacaktır." şeklinde konuştu.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Kızılhaç: Gazze'de düzeltilemeyecek bir durumla karşı karşıyayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:57
Libya tezkeresi Resmi Gazete'de
01:45
Üsküdar'da İETT otobüsü yandı
01:22
İki İspanyol istihbarat çalışanı casuslukla suçlanıyor
01:05
Kızılhaç: Gazze'de düzeltilemeyecek bir durumla karşı karşıyayız
00:24
Antalya'da 3 katlı bina çöktü
00:29
DSÖ, Gazze'deki tıbbi depolarını boşaltmasını talep eden İsrail'den kararından dönmesini istedi
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ