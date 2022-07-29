2016 CZ31 olarak adlandırılan ilk asteroit, yakın geçişini bugün yapacak tahmini saatte 55 bin 618 kilometre hızla uçacak .

Gökbilimciler, asteroidin en geniş noktasında yaklaşık 122 metre olduğunu tahmin ediyor.

Asteroit, Dünya'dan yaklaşık 2.800.000 kilometre veya Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yedi katından fazla yakınlıktan geçerek gezegenimizi güvenle pas geçecek.

NASA'ya göre, bu uzay kayası birkaç yılda bir Dünya'ya yakınlaşıyor ve bir sonraki yakınlaşmasının Ocak 2028'de olması bekleniyor.

Cumartesi günü, her zamankinden daha büyük ikinci bir asteroit, Dünya'dan diğerine göre daha uzak bir mesafede de olsa gezegenimizin yanından geçecek.

2013 CU83 adlı bu asteroit, en geniş görünür noktasında yaklaşık 183 metre çapında ve Dünya'dan yaklaşık 6,960,000 kilometre veya Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yaklaşık 18 katı kadar uzaklıktan geçecek .

Bu devasa uzay kayası, saatte 21 bin 168 kilometre hızla seyahat edecek.