Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyon başarılı bir şekilde devam ederken, IKBY hükümetinden de operasyona destek mesajı geliyor.

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizeyi, konuya ilişkin açıklamasında, "IKBY'nin gerek Türkiye gerekse de İran'a bir tehdit olarak algılanmasını istemiyoruz" dedi.

Dizeyi, "Doğrusu IKBY bölgesinde güvenlik oldukça iyi. Fakat PKK'ya yapılan operasyonlarla ilgili psikolojik bir etki yaratılıyor diyebiliriz. Biz IKBY'nin gerek İran gerek Türkiye neresi olursa olsun komşu ülkelere karşı bir tehdit olarak algılanmasını istemiyoruz. Biz o güçlerin bölgede bulunmasını, bölgenin ilerlemesi ve bölge halkının geri dönmesi konusunda engel teşkil ettiğini görüyoruz. O bölgelerde yüzlerce köy boşaldı. O silahlı grupların (PKK) oralarda olması halkın geri dönmesinde negatif bir etki yaratıyor. Bunun çözülmesini umut ediyoruz. Çünkü IKBY bölgesi Irak'ın bir parçasıdır, O silahlı gurupların burada işi yoktur. '' ifadelerini kullandı.

Haber: Yılmaz Aslan

Kamera: Ahmet Kadir