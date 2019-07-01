Trump Kuzey ile Güney Kore arasındaki sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek, bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı oldu.

Hazırlıkları Trump'ın Twitter'da yaptığı açıklamayla aniden başlayan görüşme iki lider arasındaki ilişkinin yakınlığına işaret ediyor.

Ancak Trump ve Kim, en son Şubat ayında Vietnam'daki görüşmelerinin sonuçsuz kalmasından bu yana anlaşmazlıklarını gidermiş değiller.

Bir yıldan biraz uzun bir süre içinde üçüncü defa bir araya gelen Trump ve Kim'in görüşmesi bir saate yakın sürdü. İki lider görüşmenin ardından barış umutlarını dile getirdiler.

Görüşmenin yapıldığı silahsızlandırılmış bölge, Soğuk Savaş döneminin cephelerinden birini oluşturuyordu. Bölgenin varlığı aynı zamanda Güney ile Kuzey Kore arasında teknik olarak hâlâ devam eden savaşı sembolize ediyor.

Trump görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, "Çok ama çok iyi bir görüşme yaptık. Ne olabileceğini göreceğiz" dedi.

Trump her iki tarafın da Kuzey Kore'nin nükler silahlardan vazgeçmesi amacıyla yapılan ancak askıya alınan müzakereleri ilerletmek için ekip kuracağını söyledi.

Kaynak: Reuters