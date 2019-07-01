Dünya

Boşnakların İslam'ı kabul etme sembolu Ayvaz Dede şenlikleri coşkuyla kutlandı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:06 - Son Güncelleme 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21

Bosna Hersek’in en uzun soluklu etkinliklerinden biri olan, Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede anısına düzenlen "Ayvaz Dede Şenlikleri" sona erdi.

Sabahın erken saatlerinde Prusac kasabasında toplanan atlılar, tekbir ve dualar eşliğinde merkezi programın yapılacağı Ajvatovica’ya doğru hareket ettiler. Etkinliklere, yerel halk ile Türkiye'den gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye İzcilik Federasyonu bünyesindeki izciler lokma tatlısı ve bayrak dağıttı. Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, etkinliğe katılan halka döner ikramında bulundu. Eski Yugoslavya döneminde 1947 yılında yasaklanan şenlikler, 1990 yılında itibaren yeniden düzenleniyor. Haber: Ufuk Şahin Etiketler: kutlama boşnak Bosna Hersek ayvaz dede şenlikleri

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