Sabahın erken saatlerinde Prusac kasabasında toplanan atlılar, tekbir ve dualar eşliğinde merkezi programın yapılacağı Ajvatovica’ya doğru hareket ettiler.
Etkinliklere, yerel halk ile Türkiye'den gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye İzcilik Federasyonu bünyesindeki izciler lokma tatlısı ve bayrak dağıttı.
Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, etkinliğe katılan halka döner ikramında bulundu.
Eski Yugoslavya döneminde 1947 yılında yasaklanan şenlikler, 1990 yılında itibaren yeniden düzenleniyor.
Haber: Ufuk Şahin