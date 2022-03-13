Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığından yapılan açıklamada, Barzani'nin saldırıya ilişkin mesajına yer verildi.

Açıklamaya göre, Barzani, dün gece herhangi bir gerekçe olmadan balistik füze ile IKBY halkının güvenlik ve istikrarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınadı.

Açıklamada ayrıca, Barzani'nin "Uluslararası toplum ve Irak federal hükümetinden söz konusu saldırılar hususunda ciddi bir şekilde durmalarını talep ediyoruz." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

IKBY Anti-Terör Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği", gece saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı aktarıldı.