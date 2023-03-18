Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 49. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından kapanış bildirisi yayımlandı.

Gelecek İİT toplantılarının gündeminde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin insani yardım çalışmalarının yer alması çağrısı yapılan bildiride, depremlerin etkilerinin giderilmesi adına gerçekleştirilen çalışmalar takdir edildi ve İİT'in Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Bildiride, afetlere ve insani krizlere hızlı müdahale sağlanması amacıyla İİT'in işbirliğinde üye ülkeler arasında kullanışlı bir plan geliştirilmesi çağrısında bulunuldu.

İİT üyesi ülkelerde artan insani krizlere değinilen bildiride, İİT bünyesinde üst düzey bir oturum düzenlenmesinin önemi vurgulandı.

İİT 49. Dışişleri Bakanları Toplantısı, 16 Mart'ta Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta başlamıştı.