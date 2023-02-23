IFRC'den, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 1. yılı nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, savaşın aileleri etkilemeye devam ettiğine değinildi.

Açıklamada, "IFRC ağır, tarihindeki en büyük insani müdahaleyi yönetiyor. 1,6 milyar İsviçre Frangı değerindeki 58 ülkeyi kapsayan yardım çağrısıyla IFRC, tıbbi bakım, akıl sağlığı desteği ve barınma ihtiyacı olmak üzere 2 milyondan fazla kişiye ulaştı. IFRC, her şeyini kaybetmiş ailelere şimdiye kadar 87 milyon frank tutarında nakit destek sağladı." ifadeleri yer aldı.

Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana IFRC'nin 124 binden fazla gönüllüyü, uluslararası çatışmadan etkilenen insanların ihtiyaçlarına destek vermek için seferber ettiği aktarıldı.

Ukrayna'daki uluslararası silahlı çatışmanın psikolojik yaralarının, halihazırdaki barınma, açlık ve geçim sorunlarıyla mücadele eden insanlara yeni acılar yüklendiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, şunları kaydetti:

"Bu zorlu yıl, milyonlarca insanın hayatını mahvetti ve fiziksel yaralanmalar kadar psikolojik zararları da beraberinde getiriyor. İnsanların elektrik ve su kesintileriyle geçen kışı geçirmeleri için nakit, barınak, tıbbi malzeme ve acil yardımın yanı sıra ruh sağlığı mücadelelerimizi de genişletmeye hazırlanıyoruz."

"İnsanları ruh sağlığı acil durumlarına nasıl yanıt verecekleri konusunda eğitiyoruz"

Ukrayna Kızıl Haç Genel Müdürü Maksym Dotsenko da Ukraynalıların sevdiklerini, evlerini, işlerini ve her şeylerini kaybettiğini ve bunun yeteri kadar yıkıcı bir tecrübe olduğunu belirtti.

Dotsenko, "İnsanların hayatları belirsizlikle dolu ve bu ıstırap onları içten içte kemiriyor. Bu durum, akıl sağlığı krizini daha da artırıyor. Ailelerin tedavi ve destek bulmalarına yardımcı olmak bizim için çok önemli. İnsanları ruh sağlığı acil durumlarına nasıl yanıt verecekleri konusunda eğitiyoruz ve bu eğitimler, sığınaklar ve bodrumlarda yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ukrayna Kızılhaçının çatışmaların tırmanmaya başladığı günden bu yana yüzbinlerce kişiye psikososyal destek sağladığı kaydedildi.