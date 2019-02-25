Geçtiğimiz yıl İdlib'de ateşkesi kabul eden Esed rejimi, hava saldırılarıyla sivillerin yaşadığı köy ve kasabaları hedef almaya devam ediyor.

İdlib ve Hama eyaletlerinin güneyindeki kasaba ve köylere atılan bombalardan kaçmak zorunda kalan zorla yerinden edilmiş kişiler, Türkiye sınırına yakın bölgelerde güvenli bir hayatın geleceği umuduyla yaşama devam etmeye çalışıyor.

Aktivistler, İdlib’in kuzeyindeki Han Şeyhhun kasabasının neredeyse boş olduğunu söylüyor.

Yerel bir sivil toplum kuruluşu ise 7 bin 500 ailenin geçtiğimiz 3 hafta boyunca yerinden edildiğini tahmin ediyor.

Kaynak: TRT World / Francis Collings