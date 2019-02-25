Somali Meclisinin en yaşlı üyesi olan 80 yaşındaki Osman İlmi Bukuri'nin, başkent Mogadişu'nun kuzeyinde yer alan Sanka mahallesindeki evinin yakınında düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.
Polis, Karan bölgesindeki Sanka kavşağında silahlı kişilerce milletvekiline suikast düzenlendiğini söylerken, güvenlik güçlerinin saldırganları aradığını aktardı.
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah suikastı kınayarak, "Güvenlik birimleri hızlı bir soruşturma yürütmeli ve failleri adalete teslim etmeli" dedi.
Terör örgütü Eş-Şebab, kendisine yakın bir internet sitesi aracılığıyla suikastı üstlendi.
Kaynak: Şarku'l Avsat