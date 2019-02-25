ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan bilim insanları, ABD'nin New York kentinin yüz ölçümünün 2 katı büyüklüğünde buz dağının yakında Brunt buz sahanlığından kopmasının beklendiğini duyurdu.
Küresel ısınma Antarktika'da buz kaybını hızlandırıyor
Bilim insanları, buzulun 30 Ocak 1986 ve 23 Ocak 2019'da çekilmiş uydu görüntülerinin karşılaştırılması sonucunda buz adasındaki çatlakların oldukça ilerlediğine işaret etti.
Buzul bilimci Joe MacGegor, buz sahanlığının dayanıklılığının çatlakların nerede birleşeceğine bağlı olduğunu belirterek, küresel ısınmanın Antarktika'da buz kaybını hızlandırdığını söyledi.
Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığını ortaya koymuştu.
Kaynak: AA