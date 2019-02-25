Bilim Teknoloji

NASA'dan buz dağı uyarısı

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:52 - Son Güncelleme 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:58

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Antarktika'dan çok büyük bir buz dağının kopacağı uyarısı yaptı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan bilim insanları, ABD'nin New York kentinin yüz ölçümünün 2 katı büyüklüğünde buz dağının yakında Brunt buz sahanlığından kopmasının beklendiğini duyurdu. Küresel ısınma Antarktika'da buz kaybını hızlandırıyor Bilim insanları, buzulun 30 Ocak 1986 ve 23 Ocak 2019'da çekilmiş uydu görüntülerinin karşılaştırılması sonucunda buz adasındaki çatlakların oldukça ilerlediğine işaret etti. Buzul bilimci Joe MacGegor, buz sahanlığının dayanıklılığının çatlakların nerede birleşeceğine bağlı olduğunu belirterek, küresel ısınmanın Antarktika'da buz kaybını hızlandırdığını söyledi. Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığını ortaya koymuştu. Kaynak: AA Etiketler: uyarı NASA küresel ısınma buz dağı Antarktika

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