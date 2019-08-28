Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenledikleri saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Esed rejimine bağlı savaş uçakları İdlib’in doğusundaki Sarakip ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Savaş uçaklarının hedefindeki diğer bir ilçe ise İdlib'in güneyindeki Murat El Numan oldu. İlçenin 4 ayrı noktası bombalandı. Saldırılarda 5'i çocuk 9 sivil hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. 135 bin nüfuslu rejimin hedefindeki Marat El Numan ilçesi İdlib’in en büyük iiçelerinden biri.

İdlib, iç savaşın başından bu yana rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçmişti.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT Haber