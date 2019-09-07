Beşşar Esed rejiminin geçen cuma tek taraflı ilan ettiği ateşkesten sonra bölgedeki saldırılar büyük ölçüde dursa da evleri yıkılan ve gidecek yerleri kalmayan bölge halkı çaresizlik içinde.

Rejim ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda evi yıkılan Sümeyye um Ahmet ve ailesi, yüz binlerce sivil gibi İdlib'in kuzeyine doğru göç etmeye karar verdi.

Hama'nın kuzey kırsalındaki Latmin köyünden yola düşen 5 çocuklu aile, barınacak yer bulamadı.

Sınıra yakın köylerden Kah ve Deyr Hassan arasındaki yolda gördükleri bir su kemerinin altına sığınmaya karar veren aile, köprünün altında yığılı toprakları temizledi.

Aile, yaz aylarında altından geçen çay kuruduğu için kemerin bir gözünü battaniye gererek kapattı ve evlerinden getirebildikleri sınırlı eşyaları buraya yerleştirdi.

Anne Um Ahmet, yaptığı açıklamada, köydeki evlerinin yıkıldığını, civardaki boş evlerin kiralarının yaklaşık 100 dolar olduğunu, daha uygun şartlarda barınacak yer bulamadıkları için köprü altına sığındıklarını söyledi.

"Sabah kalktığımızda altımızda akrepler görüyoruz"

Um Ahmet, "Sabah kalktığımızda altımızda akrepler görüyoruz. Bir sefer kalktığımızda yılan vardı. Yolun tozu, dumanı çekilmiyor. Her gün bir hastalık, her gün bir zorluk." diye konuştu.

Çocuklara günlük yiyecek temin etmekte zorlandıklarını belirten Um Ahmet, "Kış gelince çevredeki dağların suları yine bu köprünün altından akacak. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz?" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü. Rejim bu süre içinde destekçilerinin yardımıyla İdlib'in güneyinde ilerleyerek birçok sivil yerleşimi ele geçirdi.

Kaynak: AA