İnşası tamamlanan 310 briket evin teslim törenine, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen katıldı.

Projeyi anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Özdal, "İdlib’deki briket ev çalışmamız kapsamında 9 farklı arazide inşa ettiğimiz evlerin açılışları sürüyor. Şimdi de 'Cihannüma Evleri' projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu projede 310 adet briket ev bulunuyor. Bu evlerin 250’si Cihannüma Derneği tarafından bağışlandı. Sadakataşı Derneği olarak hedefimiz briket ev sayısını 5 bine çıkarmak" dedi.

Okul inşası planlanıyor

Cihannüma Derneği Başkanı Şen ise evlere yerleşen ailelerin çoğunun yetimlerden oluştuğunu belirterek, "Toplam bin çocuk, aile büyükleriyle burada yaşayacak. Bu nedenle en kısa sürede bu alana okul inşa etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Cihannüma Evleri’nde bin 800 savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi aileye barınma imkanı sağlanıyor.