Halep-Şam yolu veya ölüm yolu... Esed rejimi ve destekçileri İdlib'e bomba yağdırmaya devam ediyor.

Zorlu şartlar altında yaşamaya çalışan halk ise yanlarına taşıyabilecekleri kadar eşya alıp çareyi kaçmakta buluyor.

Yaklaşık 80 bin nüfuslu evi bombardımanın hedefi oldu. Halkın ilçeden göç etmesi, bir aydır rejim için askeri hedef haline gelen ilçeyi, ana hedef olmaktan çıkarmadı.

Bölgedeki bombardıman anları TRT Arapça'nın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, rejim füzeleri ve topları yağmur gibi ilçeye yağıyor.

TRT Arapça ekibinin izlenimleri: Kent göçmenlerle kaynıyor

Bombardımana rağmen, hala ilçeye geri dönüp ihtiyacı olanları almaya çalışanlar var.

Yavaş yavaş bombardıman yaklaşıyor. Bölgeye bombardıman başlayınca ekipten saknacak yer bulması isteniyor.

Grad füzesi parçaları ve topçu atışları, ekibimizi ilçeden çıkıp İdlib merkeze doğru çekilmeye zorluyor. Burada herkes çatişma haberlerini takip ediyor. Kent, birçok farklı bölgeden gelmiş göçmenlerle kaynıyor. Çatışmaların buraya uzanmasından endişe ediliyor.

İdlib'deki Suriyelilerin yaşadığı toprak parçası her geçen gün daralıyor. Rejim ne ateşkese uyuyor ne de müzakereye yanaşıyor. Yerel halkında dediği gibi, rejim Müttefikleriyle birlikte her muhalifi düşman olarak görüyor ve bir şekilde muhalifleri yok etmeye çalışıyor.

Kaynak: TRT Arapça