Dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, gelişmeleri TRT Haber'e değerlendirdi.

Yıldız, "Bağdat'ta, günlük değil saat saat takip edilmesi gereken gelişmeler var. 27'sinde Kerkük'deki üsde bir ABD'linin ölmesi ve 4 ABD'linin yaralanması ile başlayan süreç buraya kadar geldi. Büyük katılımla devam eden bir cenaze töreni söz konusu. Başbakan, Haşdi Şabi'nin farklı unsurları orada. Ağırlıklı olarak Şii siyasilerden de katılım var. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği hedef alınmıştı. Yeşil bölgede en korunaklı yerin tehditle karşı karşıya kalmasına ABD'nin yanıtı ağır oldu." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin sadece askeri değil aynı zamanda diplomatik temasları da yürüten bir isim olduğunu vurgulayan Yıldız, "ABD açısından çok önemli bir şahsiyet ortadan kaldırıldı. Yarın olağanüstü bir meclis toplantısı olacak, Irak Temsilciler Meclisi toplanacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü;

Ülkedeki yabancı güçlerin durumu yarın Irak Meclisi'nde gündeme gelecek

Irak Temsilciler Meclisi'nde gündem son yaşanan ölümlere dair olmakla birlikte, ülkedeki yabancı güçlerin de Meclis'te alınacak bir kararla mevcudiyetinin kaldırılması. Irak'ın en önemli iki gündem maddesi olacak.

Irak, İran ve ABD'nin çatışma alanı haline gelmek istemiyor

Irak siyasetçilerinin genel söylemine bakıldığında, resmi söylemde de farklı siyasi söylemlerde de Irak'ın ABD ile İran'ın bir nüfus mücadelesine sahne olmasını istemiyorlar. Zira istifa etmiş bir hükümetin yerine atanacak bir hükümeti belirleyebilmiş değil Irak.

Bu ülkedeki DEAŞ tehdidi de hala ciddi bir noktada. Irak çok kırılgan bir dönemde. Tüm bunların üzerine ölümlerin yaşanması Irak için çok ağır. Dolayısıyla bunu kaldırabilecek ilk başta hükümete ihtiyacı var Irak'ın.

Yarınki ilk gündem maddesi yaşanan bu ölümler ve yabancı güçlerin mevcudiyeti olacak.

İran Güvenlik Konseyi'nin yayınlamış olduğu nasıl bir karşılık verileceğine ilişkin duyuruda zamanı, şekli ve yeri, İran tarafından belirlenecek şeklinde bir yaklaşım var. Tabiki ABD'nin ne kadar hazırlıklı olduğu da önemli.

ABD'nin başta Irak olmak üzere Ortadoğu'nun farklı noktalarında güçleri var. Aynı zamanda sivil mevcudiyetleri de var. Bunlar ABD'nin bölgede yumuşak karnını oluşturuyor. Dolayısla hemen her noktada İran'ın erişebileceği yumuşak karnı olan bir ülke. Vatandaşlarına, ülkeyi terk etme çağrıları ile tedbirlerini alıyorlar.

Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini istiyoruz

Biz de seyahat duyurumuzu tekrarlamış olduk. Ekim ayı sonunda benzer bir duyuruyu yapmıştık. Zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat edilmemesi ve özellikle gösterilerin yapıldığı bölgelere gidilmemesi konusunda. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, yeni bir gelişme olursa vatandaşlarımıza duyuracağız. Zorunlu değilse şu aşamada Irak'a seyahat edilmemesi uygun olacaktır."

Kaynak: TRT Haber