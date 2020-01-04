Dünya
Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı04 Ocak 2020 Cumartesi 11:34 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 11:36
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Pul-i Tasaddi bölgesindeki hamamın önünde bir arabaya yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 3 kişinin ise yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan saldırı belh Mezar-i Şerif