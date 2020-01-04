Hırvatistan'da 22 Aralık 2019'da yapılan ve 11 adayın yarıştığı ilk turda, hiçbir ismin yüzde 50 barajını geçememesi üzerine en çok oy alan iki aday, yarınki ikinci turda yarışacak.

Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı Milanovic oyların yüzde 29,5'ini alarak ilk turun galibi olurken; merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı Kitarovic ise aldığı yüzde 26,6'lık oyla ikinci tura kalan diğer isim oldu.

18 yaşını doldurmuş tüm Hırvatistan vatandaşlarının oy kullanabileceği seçimde, kayıtlı 3,8 milyon seçmen bulunuyor.

Seçmenler, Hırvatistan genelinde kayıtlı oldukları seçim merkezlerinde ve 47 ülkedeki Hırvat diplomatik misyonlarında oylarını kullanabilecek.

İlk turda seçime katılım oranı ise yüzde 51,01 olmuştu.

Anketlerde Milanovic az farkla önde

Aralık ayının son haftasında yapılan anket sonuçlarına göre, sosyal demokrat aday Milanovic az bir farkla önde görülüyor.

"CroElecto" araştırma şirketince 23-30 Aralık'ta yapılan anket çalışmalarının sonuçlarına göre, Milanovic'in oyu yüzde 39,9 iken, Kitarovic'in oyu ise yüzde 38,8.

Sonuçlara göre, Hırvat seçmenin yüzde 21,1'i hala kime oy vereceğine karar vermediğini belirtirken, hala kararsız olan seçmen sayısının çok fazla olmasının sonucu etkileyebileceği görülüyor.

Öte yandan, ilk turda yüzde 24 oy alan ve seçim kampanyası boyunca aşırı sağcı söylemleriyle dikkati çeken bağımsız aday Miroslav Skoro'nun oylarının ikinci turda nasıl dağılacağı da merak konusu.

Skoro, ikinci turda "üçüncü seçeneği" tercih edeceğini açıklayarak, kendi seçmenine hiçbir adaya oy vermemeleri çağrısında bulunmuştu. Yine de HDZ'nin sağ kesimin yakın olduğu bir tercih olması, bu oyların bir kısmının Kitarovic'e kayabileceği ihtimalini de doğuruyor.

Milanovic'in ise sol kanada yakın ilk tur adayları Dario Jurican, Dejan Kovac, Dalija Oreskovic, Katarina Peovic, Mislav Kolakusic ve İvan Pernar'ın oylarının önemli bir bölümünü ikinci turda kendi tarafına çekmesi bekleniyor.

7'nci kez cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor

Eski Yugoslavya'dan 1991'de ayrılarak bağımsızlığına kavuşan Hırvatistan'da 7'nci kez cumhurbaşkanı seçimi yapılıyor.

1992 ve 1997'deki seçimleri, ülkenin kurucu cumhurbaşkanı Franjo Tudjman kazanırken; Tudjman'ın ölümünün ardından 2000'de ve ardından 2005'teki seçimlerde ise ipi göğüsleyen Stjepan Mesic olmuştu.

2009'daki seçimi İvo Josipovic kazanırken, son olarak 2015'in Ocak ayında yapılan seçimin galibi ise Kitarovic olmuştu.

Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olduğu Hırvatistan'da, yasalara göre bir isim en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Kolinda Grabar Kitarovic kimdir?

Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde 1968'de doğan Kitarovic, Zagreb Üniversitesinde İngilizce ve İspanyolca eğitimi aldıktan sonra uzun yıllar Dışişleri Bakanlığının farklı kademelerinde görev yaptı.

2003'te HDZ milletvekili olarak meclise giren Kitarovic, kurulan hükümette de Avrupa Entegrasyonu Bakanı olarak görev aldı. İki bakanlığın 2005'te birleştirilmesiyle Avrupa Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı olan Kitarovic, görevini 2008'e kadar sürdürdü.

2008-2011'de Hırvatistan'ın Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Kitarovic, 2011'de ise NATO'nun ilk kadın genel sekreter yardımcısı oldu.

Hırvatistan'da 2015'te yapılan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oyların yüzde 50,7'sini alan Kitarovic, ülke tarihindeki ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Evli ve iki çocuğu bulunan Kitarovic, iyi derecede İngilizce, İspanyolca ve Portekizce biliyor.

Zoran Milanovic kimdir?

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 1966'da doğan Milanovic, Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre Zagreb Ticaret Mahkemesinde çalıştı.

Milanovic, 1993'te ise Dışişleri Bakanlığına geçerek, ülkesinin AGİT, AB ve NATO misyonlarından görev yaptı.

2008'de SDP'nin genel başkanı seçilen Milanovic, partisinin öncülüğünde oluşturulan ittifakın 2011'deki genel seçimi kazanmasının ardından 2011-2016'da başbakanlık yaptı.

Hırvatistan'da 2015'teki genel seçimin ardından partiler uzun süre koalisyon hükümetini kuramayınca, 2016'da erken genel seçim yapıldı. SDP, erken genel seçimde başarısız olunca, Milanovic parti genel başkanlığını bıraktı.

Bir süre siyasetten uzak kalan Milanovic, cumhurbaşkanı seçiminde SDP öncülüğündeki ittifakın adayı olarak yeniden siyaset arenasına döndü.

Evli ve iki çocuğu bulunan Milanovic, İngilizce, Rusça ve Fransızca biliyor.

Kaynak: AA