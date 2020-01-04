Dünya
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi04 Ocak 2020 Cumartesi 12:40 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 12:51
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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