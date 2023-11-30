Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.11.2023 07:15

İddia doğrulandı: İsrail askerleri bebekleri ölüme terk etti

Gazze'de,, İsrail'in zorla boşalttığı Nasr Çocuk Hastanesi'ndeki bebeklerin ölüme terk edildiği iddiası, doğrulandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin ölüme terk edildiklerini, 5 bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İddia doğrulandı: İsrail askerleri bebekleri ölüme terk etti
[AA (Arşiv)]

İsrail güçleri Nasr Çocuk Hastanesi'ni günler öncesinde zorla boşalttı. Ailelerin çocuklarını almasını engelledi, bebekleri ölüme itti.

Dubai merkezli Meşhed TV'nin yayımladığı haber, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

İsrail, El Nasır Çocuk Hastanesi'ndeki bebekleri ölüme terk etti; 5 bebek hayatını kaybetti.

Açıklamayı Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptı.

İsrail güçlerinin, bebeklerin yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını reddettiğini söyledi.

Durumu Birleşmiş Milletler yetkililerine de ilettiklerini, ancak herhangi bir müdahale olmadığını belirtti.

"Çocuklar haftalar önce İsrail ordusunun hastaneye saldırmasından hemen sonra öldü. Ve bu durum, insani arada ortaya çıktı." dedi.

El Meşhed TV tarafından yayımlanan görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı..
İzleyenler, korkunç görüntüler karşısında Filistin katliamına bir kez daha tanık oldu.
 

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Cristiano Ronaldo, kripto reklamları nedeniyle 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:00
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 1 ev boşaltıldı
08:02
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
07:20
Japonya'dan ABD'ye "Osprey" tipi uçakların güvenliğini teyit etmesi çağrısı
07:41
Fatih'te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü
07:11
Cristiano Ronaldo, kripto reklamları nedeniyle 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya
07:21
Gazze'de ateşkes uzayacak mı? Hamas'tan savaşa hazır olun uyarısı
Gazze Şehri'nin sahillerinde yıkım
Gazze Şehri'nin sahillerinde yıkım
FOTO FOKUS
Bursa’da sağanak sele dönüştü
Bursa’da sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ