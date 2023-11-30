İddia doğrulandı: İsrail askerleri bebekleri ölüme terk etti

İsrail güçleri Nasr Çocuk Hastanesi'ni günler öncesinde zorla boşalttı. Ailelerin çocuklarını almasını engelledi, bebekleri ölüme itti.

Dubai merkezli Meşhed TV'nin yayımladığı haber, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı.

İsrail, El Nasır Çocuk Hastanesi'ndeki bebekleri ölüme terk etti; 5 bebek hayatını kaybetti.

Açıklamayı Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptı.

İsrail güçlerinin, bebeklerin yoğun bakım ünitesinden çıkarılmasını reddettiğini söyledi.

Durumu Birleşmiş Milletler yetkililerine de ilettiklerini, ancak herhangi bir müdahale olmadığını belirtti.

"Çocuklar haftalar önce İsrail ordusunun hastaneye saldırmasından hemen sonra öldü. Ve bu durum, insani arada ortaya çıktı." dedi.

El Meşhed TV tarafından yayımlanan görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı..

İzleyenler, korkunç görüntüler karşısında Filistin katliamına bir kez daha tanık oldu.

