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Dünya
BBC 30.11.2023 07:08

Cristiano Ronaldo, kripto reklamları nedeniyle 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya

Futbolcu Cristiano Ronaldo, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i tanıtması nedeniyle ABD'de toplu bir davayla karşı karşıya.

Cristiano Ronaldo, kripto reklamları nedeniyle 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya

Davacılar, onun onayının, kendilerini zarar eden yatırımlar yapmaya yönlendirdiğini iddia ediyor.

1 milyar doları aşan bir tazminat talep ediyorlar.

Kasım 2022'de Binance, Ronaldo ile ortaklaşa ilk "CR7" token (NFT) koleksiyonunu duyurdu ve futbolcu, bunun hayranlarını ödüllendireceğini söyledi.

NFT'ler alınıp satılabilen, ancak gerçek dünyada kendine ait bir formu olmayan, başka bir deyişle yalnızca dijital ortamda var olan sanal varlıklar.

Genellikle çevrimiçi bir resim veya video gibi bir şeyin sahipliğini işaretlemek için kullanılıyorlar.

"CR7" Ronaldo'nun isim ve soyadının baş harflerini ve forma numarasını temsil ediyor.

Ronaldo da, Binance ile ortaklığını duyurduğu bir sosyal medya videosunda muhtemel yatırımcılara "NFT oyununu değiştireceğiz ve futbolu bir sonraki seviyeye taşıyacağız" sözleriyle milyonlarca takipçisine teşvikte bulunuyor.

27 Kasım'da ABD'nin Florida eyaleti Bölge Mahkemesi'ne yapılan toplu başvuruda, Ronaldo'nun"Binance ile ortak çalışarak kayıtsız menkul kıymetlerin satışını teşvik ettiği, yardımcı olduğu ve aktif olarak görev aldığı" belirtildi.

Davacılar, Ronaldo'nun Binance'i tanıtmasının Cayman Adaları'nda kayıtlı olan kripto borsası için ilk haftalarda "aramalarda yüzde 500 artışa" yol açtığını bu durumun kendilerini yanılttığını dile getirdi. 

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