Gazze'de ateşkes uzayacak mı? Hamas'tan savaşa hazır olun uyarısı

Hamas, İsrail'in ateşkesin uzatılması karşılığında 7 kadın, çocuk ve diğer rehinelerin cesetlerini almayı reddettiğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı, Gazze Şeridi'ndeki savaşçılarına, Perşembe günü saat 07.00'de (08:00 TSİ) sona erecek olan geçici ateşkesin çözüme kavuşturulmaması halinde İsrail ile savaşa yeniden başlamaya hazırlanmalarını söyledi.

Filistinli grup yaptığı açıklamada, "El Kassam Tugayları aktif güçlerini ateşkesin son saatlerinde savaşa hazır olmaya çağırıyor" dedi.

Açıklamada, "ateşkesin uzatıldığını teyit eden resmi bir açıklama yayınlanmadığı sürece savaşçıların bu pozisyonu benimsemeleri" gerektiği ifade edildi.

Hamas, "Bu, arabulucular aracılığıyla Hamas'ın üzerinde anlaşılan kategorideki tutuklular açısından sahip olduğu tek şeyin bu grup olduğunu teyit etmesine rağmen gerçekleşti." dedi.

İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.