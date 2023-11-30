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Dünya
AA 30.11.2023 02:51

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçici ateşkesin uzatılmasını görüşmek için İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların sonlandırılması için varılan geçici ateşkesin uzatılmasını ve Gazze’ye yönelik insani yardımları görüşmek üzere Tel Aviv’e gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçici ateşkesin uzatılmasını görüşmek için İsrail’de
[Fotograf: Reuters]

Blinken’ın 7 Ekim’den bu yana yapacağı üçüncü Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail oldu.

Ziyaret kapsamında Blinken’ın İsrailli yetkililerle Gazze’de varılan geçici ateşkesin Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye yönelik yardımları görüşmesi bekleniyor.

Blinken’ın, İsrail temaslarının ardından Orta Doğu turuna devam etmesi öngörülüyor.

Geçici ateşkesin uzatılması için müzakereler sürüyor

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 günlük geçici ateşkes verilmesi kararlaştırılmıştı.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan dolaylı görüşmeler sonrası bu esir takası ve  geçici ateşkes 2 gün daha uzatılmıştı.

Türkiye saatiyle bu sabah 08.00'de dolması beklenen geçici ateşkesin uzatılması için müzakereler sürüyor.

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