ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçici ateşkesin uzatılmasını görüşmek için İsrail’de

Blinken’ın 7 Ekim’den bu yana yapacağı üçüncü Orta Doğu turunun ilk durağı İsrail oldu.

Ziyaret kapsamında Blinken’ın İsrailli yetkililerle Gazze’de varılan geçici ateşkesin Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze’ye yönelik yardımları görüşmesi bekleniyor.

Blinken’ın, İsrail temaslarının ardından Orta Doğu turuna devam etmesi öngörülüyor.

Geçici ateşkesin uzatılması için müzakereler sürüyor

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 günlük geçici ateşkes verilmesi kararlaştırılmıştı.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan dolaylı görüşmeler sonrası bu esir takası ve geçici ateşkes 2 gün daha uzatılmıştı.

Türkiye saatiyle bu sabah 08.00'de dolması beklenen geçici ateşkesin uzatılması için müzakereler sürüyor.