İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ın batısında yer alan Beytunya beldesindeki Ofer Askeri Hapishanesi'nin önünde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı.
İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu 20 yaşlarındaki Filistinli Fadi Mueyyed Ribhi, göğsünden vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Beytunya beldesinde vatandaşların arazisi üzerine inşa edilen Ofer Askeri Hapishanesi'nin yakınındaki mahallelerden ilçe merkezindeki Okullar Kavşağı'na kadar uzanan bölgeye baskın düzenlemesi nedeniyle İsrail güçleri ile vatandaşlar arasında olaylar çıkmıştı.