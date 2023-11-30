Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.11.2023 06:28

İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'nin önünde çıkan olaylar sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli genç yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ın batısında yer alan Beytunya beldesindeki Ofer Askeri Hapishanesi'nin önünde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı.

İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu 20 yaşlarındaki Filistinli Fadi Mueyyed Ribhi, göğsünden vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Beytunya beldesinde vatandaşların arazisi üzerine inşa edilen Ofer Askeri Hapishanesi'nin yakınındaki mahallelerden ilçe merkezindeki Okullar Kavşağı'na kadar uzanan bölgeye baskın düzenlemesi nedeniyle İsrail güçleri ile vatandaşlar arasında olaylar çıkmıştı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçici ateşkesin uzatılmasını görüşmek için İsrail’de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:00
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 1 ev boşaltıldı
08:02
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
07:20
Japonya'dan ABD'ye "Osprey" tipi uçakların güvenliğini teyit etmesi çağrısı
07:25
İddia doğrulandı: İsrail askerleri bebekleri ölüme terk etti
07:41
Fatih'te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü
07:11
Cristiano Ronaldo, kripto reklamları nedeniyle 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya
Gazze Şehri'nin sahillerinde yıkım
Gazze Şehri'nin sahillerinde yıkım
FOTO FOKUS
Bursa’da sağanak sele dönüştü
Bursa’da sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ