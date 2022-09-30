Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti tarihinin en büyük kasırgalarından biriyle karşı karşıya kaldı.



Ian Kasırgası eyalete Fort Myers üzerinden girdi. Kasırga daha ilk saatlerden bölgede büyük hasara yol açtı. 21 kişi hayatını kaybetti.



Su baskınlarında mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılmayı bekliyor.

2 milyondan fazla evde elektrikler kesildi

Tekneler kıyıya vurdu. Sahildeki küçük işletmeler yerle bir oldu.

2 milyon 600 binden fazla evde elektrik kesintisi meydana geldi. 2 buçuk milyon kişiye tahliye emri verildi.



Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Kasırga, Orlando'da da sel ve su baskınlarına neden oldu. Kent sakinlerinden evlerinde kalmaları istendi. Yetkililer hasarın temizlenmesinin aylar sürebileceğini belirtti.

Bazı bölgelerde OHAL ilan edildi

Kasırganın yönünü çevirdiği Kuzey Karolayna ve Virginia eyaletlerinin bazı kesimlerinde de olağanüstü hal ilan edildi.

Küba'da şiddet 3. kategoride

Küba'yı etkileyen Ian Kasırgasının şiddeti ise 3'üncü kategoride.



Büyük yıkıma yol açan kasırga, adanın en önemli gelir kaynağı olan tütün endüstrisini de vurdu.



Pinar del Río eyaletindeki San Juan y Martinez kentinde, bir tütün çiftliğini su bastı. 33 ton tütünün bir kısmı ıslandı.



Amerikalı bilim insanlarına göre, kasırga iklim değişikliği nedeniyle yüzde 10 daha fazla yağışa yol açıyor.