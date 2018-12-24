Suudi Arabistan'ın El-İhbariye televizyonunda yer alan açıklamaya göre, Husilerin çeşitli bölgelerde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Husilerin son 72 saat içinde Hudeyde'de varılan ateşkesi 62 defa ihlal ettiği ifade edildi.

İhlallerde havan, roket ve balistik füzeler kullandığı aktarıldı.

Husiler ve Yemen hükümeti, 6 Aralık'ta başlayan, 13 Aralık'ta sona eren müzakerelerin ardından Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA