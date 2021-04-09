Koalisyon güçleri tarafından yapılan ve Suudi Arabistan merkezli El İhbariye kanalında yer alan açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesine gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerin sivil yerleşim bölgelerini hedef alarak savaş suçu işlediği ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.