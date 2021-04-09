Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 05:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Husilere ait bomba yüklü İHA imha edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husi milislere ait bomba yüklü İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Koalisyon güçleri tarafından yapılan ve Suudi Arabistan merkezli El İhbariye kanalında yer alan açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesine gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, Husilerin sivil yerleşim bölgelerini hedef alarak savaş suçu işlediği ifade edildi.
Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Etiketler: Suudi Arabistan Yemen SİHA
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