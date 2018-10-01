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Husilerden Suudi Cazan limanına uzaktan kumandalı botla saldırı girişimi

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cazan limanına Husiler tarafından uzaktan kumandalı botla saldırı girişiminde bulunuldu.

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Husilerden Suudi Cazan limanına uzaktan kumandalı botla saldırı girişimi

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri sözcüsü Turki Maliki'nin yaptığı açıklamaya göre, Husilerin Cazan limanını hedef alan bomba yüklü iki hücumbotla saldırı girişimi Suudi Arabistan Kraliyet Deniz Kuvvetleri tarafından engellendi.

Saldırı girişiminin pazar sabahı yapıldığı, girişiminde kullanılan bomba yüklü botların uzaktan kumandalı olduğu kaydedildi.

Maliki, saldırı girişiminin küçük çaplı hasara neden olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Mart 2015'ten bu yana Yemen'deki Husilere karşı yürüttüğü askeri operasyonlara karşılık Husiler, Suudi topraklarına bir kısmı balistik füze saldırıları olmak üzere çeşitli saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, husiler, bot
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