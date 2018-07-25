Husiler Suudi petrol gemisine saldırdı

Suudi Arabistan’ın El İhbariyye kanalı, resmi Twitter hesabından Kızıldeniz’de Suudi Arabistan’a ait bir petrol gemisinin İran destekli Husiler tarafından terör saldırısına uğrandığını açıkladı.

Büyük bir çevre felaketinin yaşanmasına ramak kalındığı ifade edilen saldırıdan Suudi petrol gemisinin hafif hasarla kurtulduğu belirtildi.

Husilere ait sözde Deniz Kuvvetleri saldırıyı doğruladı

Husilere ait El Mesira televizyon kanalından konuya dair yapılan açıklamada, Husilere ait sözde Deniz Kuvvetleri'nin, Suudi Arabistan'ın Demmam adlı gemisini ülkenin Batı Sahili'nde hedef aldığı kaydedildi.

Sana başta olmak üzere bazı bölgeler Husilerin kontrolünde

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA