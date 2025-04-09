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Dünya
AA 09.04.2025 08:09

Husiler: ABD'nin Hudeyde'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bir yerleşim yerini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Husiler: ABD'nin Hudeyde'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
[Fotograf: AA]

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD'nin Hudeyde kentine bağlı el-Hevak ilçesinde bulunan Emin Mukbil yerleşim yerini hedef aldığı saldırılarda ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, ABD'nin Emin Mukbil yerleşim yerini hedef aldığı saldırılarda 4 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, ABD'nin hedef aldığı bölgede enkaz altında kalanların olduğu, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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