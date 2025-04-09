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Dünya
AA 09.04.2025 06:30

ABD'nin Virginia eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Virginia eyaletinin kuzeydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Virginia eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü
[Fotograf: AP]

Eyaletin Spotsylvania bölgesinde Şerif Ofisi Sözcüsü Elizabeth Scott'ın açıklamasına göre, yerel saatle 17.30'da silahlı saldırı ihbarı yapıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edilirken, saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve halka bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Suç mahalline çok sayıda müfettişin görevlendirildiği ve şüphelilerin arandığı duyuruldu.

Spotsylvania, ABD'nin başkenti Washington'un yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.

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