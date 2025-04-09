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Dünya
AA 09.04.2025 06:15

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'ya hava saldırısı düzenledi

Katil İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa'ya hava saldırısı düzenledi
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın doğusunda bulunan Bekaa ilindeki bir bölgeye hava saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Saldırı düzenlenen bölgede Hizbullah'a ait bir silah deposunun bulunduğu iddia edilen açıklamada, Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen silah varlığının, İsrail'e tehdit oluşturduğu savunuldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun, ülkenin güneyinde yer alan Ballebek kentine bağlı Havş Tel Safiyye beldesinde bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail saldırısından önce havaya ateş açılarak insanların binadan uzaklaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail jetlerinin ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıda, can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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