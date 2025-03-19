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Dünya
AA 19.03.2025 03:10

Husiler: ABD, Sada kentine hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husiler: ABD, Sada kentine hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, ABD saldırısında Sada kentinin Mecez ilçesine bağlı Tahıyye bölgesinin hedef alındığı belirtildi.

Televizyonun haberinde, saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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