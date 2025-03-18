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Dünya
AA 18.03.2025 22:58

ABD'de, Tesla servis merkezindeki araçlara "hedefli saldırı" düzenlendi

Las Vegas'taki Tesla servis merkezine düzenlenen "hedefli saldırıda" Tesla marka 5 aracın ateşe verildiği belirtildi.

ABD'de, Tesla servis merkezindeki araçlara "hedefli saldırı" düzenlendi
[Fotograf: Reuters]

Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanından (LVMPD) yapılan açıklamada, şehrin yakınlarında bulunan bir Tesla Çarpışma Merkezi'ndeki araçların ateşe verildiği, itfaiyenin merkezdeki yangını söndürdüğü belirtildi.

Yetkililerin "hedefli saldırı" olarak tanımladığı olayda, çıkan yangın nedeniyle çarpışma merkezinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatıldığı ve delillerin toplanmaya devam edildiği belirtildi.

Şerif Yardımcısı Dori Koren, yaptığı basın açıklamasında, polis merkezini arayan ihbarcılardan birinin "silah sesleri duyduğunu ve siyah giysili bir kişinin arabaları ateşe verdiğini gördüğünü" söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyleyen Koren, "Ancak polis, tamamen siyah giysili bir kişinin servis merkezine molotof kokteylleri ve bir silahla saldırdığına inanıyor. Ayrıca bir adet yanmamış molotofkokteyli de ele geçirildi." dedi.

Koren, en az 5 Tesla aracının ateşe verildiği, arabalara 3 el ateş edildiği ve saldırganın araçların ön kapılarına sprey boyayla "diren" yazdığı bilgilerini paylaştı.

ABD medyasına göre son haftalarda ülke çapında, şirketin CEO'su Elon Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak, çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi.

Trump geçen hafta, firmaya desteğini göstermek amacıyla, Beyaz Saray'ın girişine park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirmişti.

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