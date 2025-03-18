BM: İsrail, "tahliye emri" verdiği bölgelerde hiçbir güvenlik garantisi sağlamıyor

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'de Beyt Hanun ve Han Yunus bölgelerinin "tahliye edilmesini emrettiğini" aktaran Haq, bunun halihazırda çok sayıda kişinin yerinden edilmesine yol açtığını söyledi.

Haq, yeni "tahliye emirlerinin" Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ettiğini belirterek, burada çok sayıda sığınak, yerinden edilmiş insan, tıbbi tesisler ve bir tane sahra hastanesi bulunduğunu kaydetti.

BM yetkilisi, "İsrail, ne bölgeyi boşaltmalarını talep ettikleri insanlara ne de geride kalanlara güvenlik garantisi sağlamıştır." dedi.

"Genel Sekreter, İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulunacak mı"

"Dün geceki gelişmeler de tüm kuralları ihlal edeninin İsrail olduğunu gösteriyor. Genel Sekreter (Antonio Guterres) artık üye ülkelere İsrail'e silah ambargosu çağrısında bulunmayı düşünüyor mu?" sorusunu yanıtlayan Haq, bu tür kararları BM Güvenlik Konseyinin verdiğini ifade etti.

Haq, Genel Sekreter'in beklentilerini açık şekilde dile getirdiğini, çatışmanın sonlanmasını istediğini söyledi.

Genel Sekreter'in mevcut durumun ciddiyeti uyarınca silah ambargosu için en azından çağrı yapıp yapmayacağının sorulması üzerine ise Haq, "Genel Sekreter, daha ziyade taraflar üzerinde nüfuzu bulunanların ateşkesin yinelenmesi için bunu kullanması hususuna odaklanıyor." yanıtını verdi.