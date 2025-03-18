BMGK üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterirken, ABD'nin tavrı değişmedi

BMGK'de Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.

15 üyeli Konsey'de söz alan ülke temsilcilerinin neredeyse hepsi İsrail'in saldırılarına tepki göstererek sivil ölümleri ve yardım girişlerinin engellenmesini kınadı, ABD'den ise İsrail'e destek mesajı geldi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, "Çatışmaların yeniden başlamasının sorumluluğu tamamen Hamas'a aittir. Bu acımasız terör örgütü, son birkaç hafta içinde kendisine sunulan her teklifi ve son tarihi kararlılıkla reddetmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen saldırılar gerçekleştirmediğini savunan Shea, "İsrail ordusu, Hamas mevzilerini hedef almaktadır." diye konuştu.

Shea, Hamas'ın sivil altyapıları kullanmaya devam ettiğini ve ABD'nin bu uygulamayı kınadığını belirterek, "ABD Başkanı (Donald) Trump Hamas'ın tüm esirleri hemen serbest bırakmasını yoksa çok büyük bir bedel ödeyeceklerini açıkça belirtti. İsrail'in atacağı adımları destekliyoruz." dedi.

"Artık hesap verme zamanı"

Katil İsrail saldırılarını kesin bir dille kınayan Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, "işgalci İsrail'in" açlığı bir savaş aracı olarak kullandığını ve bunun savaş suçu olduğunu vurguladı.

Bendjama, "Artık hesap verme zamanıdır. Hiç kimse ama hiç kimse hukukun üstünde değildir. Bugün dünya, İsrail işgalinin acı gerçeklerini görmezden gelemez." dedi.

Filistinlilerin kanının İsrailli politikacıların siyasi hesapları için araç olarak kullanıldığını kaydeden Bendjama, iki ay önce varılan ateşkes anlaşmasına uyumu sağlama sorumluluğunun arabulucular olan ABD, Mısır ve Katar'a ait olduğunu hatırlattı.

Bendjama, "İnsan onurunun sistematik olarak yok edildiğine, yaşam hakkının, gıdaya ve suya erişim hakkının, en temel insani değerlerin kasıtlı olarak ortadan kaldırıldığına tanıklık ediyoruz. Gazze'de uluslararası düzenin temeli olması gereken değerlerin – eşitlik, insanlık, adalet – yok oluşuna tanıklık ediyoruz." şeklinde konuştu.

BMGK'nin katliamlar gerçekleşirken sessiz kalmaya devam ettiğine dikkati çeken Bendjama, "Bu Konseyin anlamı ve itibarı ciddi şekilde sorgulanıyor. Bu Konsey hiç sorumluluk alacak mı? Bu soykırımı durdurmak ve eğer kaldıysa, güvenilirliğinin son kırıntılarını korumak için harekete geçecek mi?" ifadelerini kullandı.

"Geçmişte yapılan hataları tekrarlayamayız"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki de "İsrail saldırıları sonucu meydana gelen sivil ölümler dehşet verici." dedi.

Şiddetin tekrar başlamasının sadece daha fazla ölümle sonuçlanacağı uyarısında bulunan Kariuki, "Bu ihtilaf siyasi yollarla çözülemez. Bir an önce ateşkesin yeniden inşası edildiğini görmek istiyoruz." vurgusunda bulundu.

"Konsey üyeleri acı dersin farkına varmalı"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanski ise İsrail'in attığı adımların herkesi yeniden belirsizliğe sürüklediğine dikkati çekti.

İsrail'in saldırılarının sadece Filistinlileri değil, aynı zamanda esirlerin İsrail'e dönmesini bekleyenleri de etkilediğini dile getiren Polyanski, İsrail'de Gazze halkını kendi topraklarından sürme mantığının ağır bastığını vurguladı.

Polyanski, "Tüm bu insan aklının alamayacağı düzeydeki acılar yaşanırken, birçok kaynaktan biliyoruz ki Gazze halkı topraklarını terk etmek istemiyor ve geleceklerini kendi vatanlarında görüyorlar. Uğruna ağır bedeller ödedikleri bu hakları ellerinden alınamaz." dedi.

Mevcut koşullar altında BMGK'nin ateşkesin en hızlı şekilde yeniden sağlanması ve İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın yeniden uygulanmaya başlanması için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğinin altını çizen Polyanski, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Geçmişte yapılan hataları tekrarlamamalıyız. Son dönemde Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı bu kadar yüksekse, bunun sebebi Güvenlik Konseyinin ateşkes konusunda erken bir karar alamamasıdır. Konsey üyeleri, bu acı dersin farkına varmalı ve aynı hatayı tekrarlamamalıdır. Hiçbir siyasi hesap, böylesine büyük bir insan kaybını haklı çıkaramaz."

"İsrail güç kullanma saplantısını terk etmeli"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise ateşkese verilen zararı üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından derin endişe duyuyoruz ve bunları en güçlü şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

İsrail-Filistin meselesinin askeri yollarla çözülemeyeceğinin altını çizen Fu, "gücün üstünlüğü mantığının" terk edilmesi gerektiğini ifade etti.

Fu, 15 ay çatışma ile 42 gün süren ateşkes sürecinin esirlere ayrım gözetmeyen güç kullanımının daha fazla zarar verdiğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Çin, İsrail'e güç kullanımına ilişkin saplantısını terk etmesini ve askeri operasyonları ile Filistinli sivilleri toplu cezalandırmayı sonlandırmasını talep ediyor." dedi.

Fu, güçlü şekilde Gazze'de kalıcı ateşkes taleplerini dile getirdi.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Munir Akram ise Gazze'nin yeniden inşa planının bir umut ışığı sunduğunu ancak bunun İsrail'i yöneten aşırıcı liderlerin hoşuna gitmediğini belirterek, "Kendilerinin hayatta kalması için savaşın devam etmesi gerekiyor." dedi.

Akram, "Bu savaş ve BM Güvenlik Konseyi ile uluslararası toplumun işlenen vahşet ve alınan kararlara nasıl tepki verdiği, içinde yaşadığımız ve gelecek nesillere miras bırakacağımız dünya düzeninin niteliği üzerinde kalıcı bir etki bırakacaktır." uyarısında bulundu.

"Yıkım ve ölüm sonlanmalı"

Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogarz da yıkım ve ölümün sonlanması, yardımın silah olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in tekrar saldırılara başlamasının hem Filistinlileri hem de İsrailli esirleri kurban ettiğini belirten Zbogarz, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmekten sorumlu olan BMGK için de bu durumun büyük bir trajedi teşkil ettiğini dile getirdi.