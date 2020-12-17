Ülkenin başkenti Kolombo'da COVID-19 yüzünden ölen çoğu kişinin cesetlerinin yakıldığı Borella Krematoryumu'nun önünde toplanan Katolik, Anglikan ve Metodist kiliselerine mensup rahipler, zorunlu uygulamaya tepki göstermek için binanın çitlerine beyaz kurdele bağladı.

Protestoya katılan ve eyleme ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Sri Lanka'nın eski Toplumsal Kalkınma Bakanı ve Milletvekili Seyid Ali Zahir Mevlana, "İhtiyacımız olan dayanışma budur. Saygıdeğer din adamlarına değerli destekleri için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Sri Lankalı Müslümanlar, geçen hafta COVID-19'dan vefat eden 20 günlük bebeğin cesedinin yakılması üzerine, ülke genelinde zorunlu krematoryum uygulamasına karşı protesto başlatmıştı.

Yüksek Mahkeme itirazları reddetti

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, salgından ölenlerin gömülmesinin, virüsü çevreye yayabileceğini öne sürerek, virüsten yaşamını yitirenlerin cesetlerinin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar, Müslümanların cenazelerinin yakılmaması için Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletmiş fakat Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetmişti.

Şimdiye kadar COVID-19'dan 160 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüsten ölenlerin büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor.

