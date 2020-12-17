Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD ile kara veya hava sınır kapılarından 7 milyon giriş yapıldı, çoğu Amerikalı 28 bin 612 yabancı da engellendi.

İki ülke arasında taşımacılık yapan kamyon şoförlerinin salgın sırasında Kanada'ya giren en büyük grubu oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, sonraki grubun ise sınırın diğer tarafında çalışan kişiler olduğu kaydedildi.

Ülkeye giriş yapan üçüncü büyük grubu, yurt dışındayken salgının başlamasıyla ülkeye getirilen Kanada vatandaşları ile sürekli oturum hakkı olan göçmenler oluşturdu.

Kamyon şoförleri karantina şartından muaf

Kamyon şoförleri, sınır ötesi çalışan grup ABD ile Kanada arasındaki sınır kısıtlamaları anlaşmasından ve karantina şartından muaf tutulurken, diğer grupların ülkeye girişlerinde 14 gün karantinada kalması gerekiyor.

Kanada'da can kaybı 14 bine yaklaştı

COVID-19 verilerini derleyen Worldometers internet sitesine göre Kanada'da vaka sayısı 484 bini aşarken can kaybı 14 bine yaklaşmış bulunuyor.