Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 181 arttı.

Bakanlık, COVID-19 nedeniyle son 7 günde 789 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 48 bin 777'ye çıktığını açıkladı.

Dün 1 milyon 773 bin 290 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 12 bin 131 artışla 1 milyon 785 bin 421'e yükseldiği kaydedildi.

Koronavirüse karşı 25 Ekim'den bu yana OHAL ilan edilen İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Hükümet, COVID-19 aşısının kullanımına 4 Ocak'tan itibaren başlanılmasını ve haziran ayına kadar 20 milyon İspanyol'a aşı yapılmasını planlıyor.