Olay, Fransa'nın Beziers kentinde, nisan ayında meydana geldi. 3 polis memuru, Muhammed Gabsi'yi koronavirüs kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alarak şiddet uyguladı. Gabsi, bilincini kaybetmiş bir şekilde götürüldüğü karakolda hayata döndürülemedi.

3 polis memuru, Muhammed Gabsi'nin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alındı.

Savcılık, polis memurlarının "bir kişinin ölümüne yol açacak şekilde kasıtlı şiddet uygulamak ve tehlikede olan birine yardım etmemek" suçundan yargılanacaklarını duyurdu.

Savcılık, otopsi raporunda ölen kişinin boynuna diz baskısı yapıldığını, bunun da oksijensiz bıraktığının ortaya çıktığını vurguladı.

Muhammed Gabsi, kısıtlamalara uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.