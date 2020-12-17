Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:08Son Güncelleme:
Fransa'da bir kişinin ölümüne yol açan polisler gözaltında
[Fotoğraf: ARŞİV]
Fransa'da, alıkoydukları bir kişinin ölümüne neden olan polisler gözaltına alındı. Polisler, "bir kişinin ölümüne yol açacak şekilde kasıtlı şiddet uygulamak" suçlaması ile yargılanacaklarını açıkladı.
Olay, Fransa'nın Beziers kentinde, nisan ayında meydana geldi. 3 polis memuru, Muhammed Gabsi'yi koronavirüs kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alarak şiddet uyguladı. Gabsi, bilincini kaybetmiş bir şekilde götürüldüğü karakolda hayata döndürülemedi.
3 polis memuru, Muhammed Gabsi'nin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alındı.
Savcılık, polis memurlarının "bir kişinin ölümüne yol açacak şekilde kasıtlı şiddet uygulamak ve tehlikede olan birine yardım etmemek" suçundan yargılanacaklarını duyurdu.
Savcılık, otopsi raporunda ölen kişinin boynuna diz baskısı yapıldığını, bunun da oksijensiz bıraktığının ortaya çıktığını vurguladı.
Muhammed Gabsi, kısıtlamalara uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Fransa
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