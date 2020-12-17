Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan’dan Gürcistan'a indirimli doğalgaz
[Fotoğraf: AA]
Gürcistan ile Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR arasında mevcut anlaşmada değişiklik yapıldı. Gürcü tarafı, 200 milyon metreküp evsel doğalgazı indirimli fiyatlardan satın alabilecek.
Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Giorgi Gakharia ile SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev'in bir araya geldi.
Görüşmede, Ekonomi Bakanı Natia Turnava ile Abdullayev, Gürcistan ve SOCAR arasında 2016'da imzalanan evsel doğalgaz satın alma sözleşmesindeki değişikliği imzaladı.
Sözleşmeye göre, Azerbaycan, Gürcistan'a 200 milyon metreküp evsel doğalgazı indirimli fiyatlardan satabilecek.
Etiketler: Azerbaycan Doğalgaz
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