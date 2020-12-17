Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Giorgi Gakharia ile SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev'in bir araya geldi.

Görüşmede, Ekonomi Bakanı Natia Turnava ile Abdullayev, Gürcistan ve SOCAR arasında 2016'da imzalanan evsel doğalgaz satın alma sözleşmesindeki değişikliği imzaladı.

Sözleşmeye göre, Azerbaycan, Gürcistan'a 200 milyon metreküp evsel doğalgazı indirimli fiyatlardan satabilecek.

